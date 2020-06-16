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Россия отправила самолеты-амфибии в Турцию для борьбы с лесными пожарами

Самолет-амфибия Бе-200
Самолет-амфибия Бе-200 (Фото: Антон Кавашкин / Global Look Press)

Два российских самолета-амфибии Бе-200 прибыли в Турцию, где начнут работу по предотвращению лесных пожаров на территории страны. Об этом РБК сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Самолеты-амфибии Бе-200 с российскими экипажами в течение четырех месяцев будут находиться на дежурстве в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума», — уточняется в сообщении.

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Заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров отметил, что самолеты Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева созданы для спасения людей, природы, объектов инфраструктуры. «Мы рады, что наши турецкие партнеры смогут в полной мере оценить потенциал этой высокоэффективной техники», — сказал он.

О помощи Россию попросило Министерство сельского и лесного хозяйства Турции. Отправку самолетов организовала ОАК при содействии Минпромторга России, МЧС России и представительства госкорпорации «Ростех» в Анкаре.

В мае президент России Владимир Путин поручил ужесточить наказание за лесные пожары. Вице-премьер Виктория Абрамченко в начале июня заявила, что площадь лесных пожаров в 2020 году в стране уменьшилась на 26%.

Теги: Турция, лесные пожары, ОАК
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