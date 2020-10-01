Михаил Гуцериев вышел из совета директоров пенсионного фонда «Сафмар»
Основной владелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев ушел из совета директоров негосударственного пенсионного фонда «Сафмар». ПАО «Сафмар Финансовые инвестиции» — единственный акционер фонда — 29 сентября избрало новый состав его совета директоров, говорится в сообщении на сайте организации.
Из совета также вышли Роман Тян и член совета директоров группы «Сафмар» Ольга Прозоровская. Их места заняли руководитель пенсионного фонда «Сафмар» Денис Сивачев и замгендиректора АО «Промышленно-финансовая группа «Сафмар» Светлана Сагайдак.
Генеральный директор «Сафмар Финансовые инвестиции» Авет Миракян, гендиректор ПАО «М.Видео» и ПАО «Кузбасская топливная компания» Билан Ужахов и глава ООО «Корпоративные инвестиции и технологии» Илья Михайленко остались в совете.
В ноябре 2017 года совет директоров НПФ «Сафмар» покинули брат Гуцериева Саит-Салам и сын Саид. Из совета также вышли бывший совладелец Бинбанка Микаил Шишханов и вместе с ним три топ-менеджера банка — Петр Морсин, Александр Лукин и Александр Волченко.