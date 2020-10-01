Михаил Гуцериев вышел из совета директоров пенсионного фонда «Сафмар»

Остались сам Гуцериев, Ужахов и Миракян. Новыми членами совета стали заместитель генерального директора по экономике и финансам нефтяной компании «Нефтиса» Роман Тян, генеральный директор компании «Корпоративные инвестиции и технологии» Илья Михайленко.

Михаил Гуцериев возглавляет совет директоров группы «Сафмар» с января 2016 года, с июня 2010 года руководит нефтегазовой компанией «РуссНефть». Кроме того, он является гендиректором компании «ФортеИнвест», следует из данных СПАРК.

В августе семья Гуцериевых уступила семье Ротенберга и семье Гурьевых в списке самых богатых кланов по версии журнала Forbes, заняв третье место. Последние пять лет она лидировала в рейтинге. В нее входят Михаил Гуцериев, состояние которого оценивается в $2 млрд, его брат и сын.

В сентябре газета «Коммерсантъ» написала, что «Сафмар Финансовые инвестиции», принадлежащая семье Гуцериевых, хочет продать НПФ (фонд — один из крупнейших в России). Среди потенциальных покупателей назывались Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк (ПСБ).

В пресс-службе «Сафмар Финансовые инвестиции» РБК тогда заявили, что не комментируют сообщение «Коммерсанта» о возможной продаже фонда. В «Сафмаре» назвали НПФ важным активом в портфеле: он достаточно эффективно работает и демонстрирует положительные финансовые результаты. При этом компания «готова рассматривать предложения о приобретении фонда по выгодной для нас цене», добавили ее представители.