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Бизнес ,  
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Михаил Гуцериев вышел из совета директоров пенсионного фонда «Сафмар»

Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Основной владелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев ушел из совета директоров негосударственного пенсионного фонда «Сафмар». ПАО «Сафмар Финансовые инвестиции» — единственный акционер фонда — 29 сентября избрало новый состав его совета директоров, говорится в сообщении на сайте организации.

Из совета также вышли Роман Тян и член совета директоров группы «Сафмар» Ольга Прозоровская. Их места заняли руководитель пенсионного фонда «Сафмар» Денис Сивачев и замгендиректора АО «Промышленно-финансовая группа «Сафмар» Светлана Сагайдак.

Генеральный директор «Сафмар Финансовые инвестиции» Авет Миракян, гендиректор ПАО «М.Видео» и ПАО «Кузбасская топливная компания» Билан Ужахов и глава ООО «Корпоративные инвестиции и технологии» Илья Михайленко остались в совете.

В «Сафмаре» заявили о готовности рассмотреть предложения о покупке НПФ
Бизнес
Негосударственный пенсионный фонд &laquo;Сафмар&raquo;

В ноябре 2017 года совет директоров НПФ «Сафмар» покинули брат Гуцериева Саит-Салам и сын Саид. Из совета также вышли бывший совладелец Бинбанка Микаил Шишханов и вместе с ним три топ-менеджера банка — Петр Морсин, Александр Лукин и Александр Волченко.

Остались сам Гуцериев, Ужахов и Миракян. Новыми членами совета стали заместитель генерального директора по экономике и финансам нефтяной компании «Нефтиса» Роман Тян, генеральный директор компании «Корпоративные инвестиции и технологии» Илья Михайленко.

Михаил Гуцериев возглавляет совет директоров группы «Сафмар» с января 2016 года, с июня 2010 года руководит нефтегазовой компанией «РуссНефть». Кроме того, он является гендиректором компании «ФортеИнвест», следует из данных СПАРК.

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В августе семья Гуцериевых уступила семье Ротенберга и семье Гурьевых в списке самых богатых кланов по версии журнала Forbes, заняв третье место. Последние пять лет она лидировала в рейтинге. В нее входят Михаил Гуцериев, состояние которого оценивается в $2 млрд, его брат и сын.

В сентябре газета «Коммерсантъ» написала, что «Сафмар Финансовые инвестиции», принадлежащая семье Гуцериевых, хочет продать НПФ (фонд — один из крупнейших в России). Среди потенциальных покупателей назывались Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк (ПСБ).

В пресс-службе «Сафмар Финансовые инвестиции» РБК тогда заявили, что не комментируют сообщение «Коммерсанта» о возможной продаже фонда. В «Сафмаре» назвали НПФ важным активом в портфеле: он достаточно эффективно работает и демонстрирует положительные финансовые результаты. При этом компания «готова рассматривать предложения о приобретении фонда по выгодной для нас цене», добавили ее представители.

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