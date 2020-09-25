В «Сафмаре» заявили о готовности рассмотреть предложения о покупке НПФ

Негосударственный пенсионный фонд «Сафмар» (Фото: npfsafmar / VK)

ПАО «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ) не комментирует сообщения о возможной продаже своего негосударственного пенсионного фонда «Сафмар». Об этом РБК заявили в пресс-службе компании в ответ на публикацию «Коммерсанта» о намерении СФИ продать пенсионный фонд.

Как отметили в «Сафмаре», НПФ — важный актив в их портфеле, который достаточно эффективно работает и демонстрирует положительные финансовые результаты. «Но, как и в случае любого другого актива, холдинг готов рассматривать предложения о приобретении фонда по выгодной для нас цене», — отметили в компании.

Также в СФИ подчеркнули, что аналогичная ситуация сложилась с «МПС-Фондом». Сейчас это актив SFI и организация заинтересована в его дальнейшем развитии внутри холдинга.

Ранее о том, что «Сафмар финансовые инвестиции» намерен продать НПФ, сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По словам источника издания в СФИ, консультации о возможной продаже фонда велись со Сбербанком, ВТБ и ПСБ. Несколько собеседников газеты, близких к Промсвязьбанку, отметили интерес банка к пенсионным активам. Один из источников издания указал, что желаемая для акционера сумма за продажу фонда составляет 25–30 млрд руб.