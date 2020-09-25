В «Сафмаре» заявили о готовности рассмотреть предложения о покупке НПФ

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 сентября
USD ЦБ: 77,18 (+0,82) Инвестиции, 24 сен, 14:10
Курс евро на 25 сентября
EUR ЦБ: 89,98 (+0,73) Инвестиции, 24 сен, 14:10
Как продуктивно провести время за рулем РБК и Mercedes-Benz, 12:29 Замглавы администрации Ялты уволили за поддержку протестов в Белоруссии Политика, 12:27 Биатлонистка Вилухина решила идти в суд после снятия допинговых обвинений Спорт, 12:27 Сбербанк утвердил выплату рекордных для российского рынка дивидендов Финансы, 12:18 Бывший дизайнер АвтоВАЗа раскритиковал решетки радиатора новых BMW Авто, 12:16 Маленькие удовольствия: как продавать премиальные товары в кризис Pro, 12:06 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 сентября Общество, 12:02 Как изменения климата влияют на зеленые насаждения городов Партнерский материал, 12:00 iPod 1954 года и «технология-бездельник»: гаджеты, которые изменили мир Индустрия 4.0, 12:00  Гинцбург объяснил причины роста заболеваемости коронавирусом в России Общество, 11:58 В Сербии МиГ-21 упал во двор дома Общество, 11:53 Фонд конкурса благотворительных грантов в Москве составил ₽496 млн Пресс-релиз, 11:45 В Сети появилось видео поисков убитой в Нижегородской области девочки Общество, 11:44 В ФХР пояснили решение не считать белорусов и казахов легионерами в КХЛ Спорт, 11:37
Бизнес ,  
0 

В «Сафмаре» заявили о готовности рассмотреть предложения о покупке НПФ

Негосударственный пенсионный фонд &laquo;Сафмар&raquo;
Негосударственный пенсионный фонд «Сафмар» (Фото: npfsafmar / VK)

ПАО «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ) не комментирует сообщения о возможной продаже своего негосударственного пенсионного фонда «Сафмар». Об этом РБК заявили в пресс-службе компании в ответ на публикацию «Коммерсанта» о намерении СФИ продать пенсионный фонд.

Как отметили в «Сафмаре», НПФ — важный актив в их портфеле, который достаточно эффективно работает и демонстрирует положительные финансовые результаты. «Но, как и в случае любого другого актива, холдинг готов рассматривать предложения о приобретении фонда по выгодной для нас цене», — отметили в компании.

«Сафмар» и Forbes отказались судиться после статьи о долге в 1 трлн руб.
Технологии и медиа
Михаил Гуцериев

Также в СФИ подчеркнули, что аналогичная ситуация сложилась с «МПС-Фондом». Сейчас это актив SFI и организация заинтересована в его дальнейшем развитии внутри холдинга.

Ранее о том, что «Сафмар финансовые инвестиции» намерен продать НПФ, сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По словам источника издания в СФИ, консультации о возможной продаже фонда велись со Сбербанком, ВТБ и ПСБ. Несколько собеседников газеты, близких к Промсвязьбанку, отметили интерес банка к пенсионным активам. Один из источников издания указал, что желаемая для акционера сумма за продажу фонда составляет 25–30 млрд руб.

Финансовый холдинг «Сафмара» Гуцериева объявил о выкупе акций с биржи
Финансы
Михаил Гуцериев

В пресс-службе Промсвязьбанка РБК рассказали, что кредитная организация рассматривает наличие пенсионного фонда в своей экосистеме и исследует рынок коллективных инвестиций. При этом пока никаких договоренностей ни с кем не достигнуто.

Читайте на РБК Pro
Пожиратели бюджетов: как интернет-мошенники торгуют «мертвыми душами» Токсичность — ложная и истинная: проверьте, опасен ли ваш коллектив Включай логику: 7 законов аргументированного спора Какие формы контроля за сотрудниками недопустимы и опасны для руководства

«Наличие пенсионного фонда в структуре группы ПСБ для нас интересно как с точки зрения обслуживания сотрудников предприятий ОПК, так и с точки зрения дальнейшего развития классического бизнеса банка», — отметили в банке.

Компании группы «Сафмар» будут поставлять нефть в Белоруссию
Бизнес

НПФ «Сафмар» входит в финансовую группу «Сафмар» и является дочерним предприятием «Сафмар финансовые инвестиции».

«Сафмар» Промсвязьбанк Негосударственные пенсионные фонды
Материалы по теме
«Сафмар» начал поставлять топливо на АЗС российских компаний в Белоруссии
Бизнес
Компании группы «Сафмар» будут поставлять нефть в Белоруссию
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter