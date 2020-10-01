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Россиян спросят о языке и работе в ходе переписи населения

Фото:Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В переписные листы всероссийской переписи населения включили новые вопросы — о языке и работе. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов на пресс-конференции во Владивостоке, передает «РИА Новости».

«Переписные листы мы постоянно модернизируем. В этом году мы задали вопрос не только о том, какими языками вы владеете, но и какие языки используете в повседневной жизни», — сказал Смелов.

Он отметил, что население за последние десять лет стало более мобильным, появились новые формы занятости. Дополнительные вопросы о работе в ходе переписи позволят определить потребность в социальной, транспортной инфраструктуре, считает замглавы Росстата. Кроме того, изменена формулировка вопросов об образовании, они стали более понятными и доступными, добавил он.

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В России 1 октября к переписи населения приступили в труднодоступных районах. Смелов уточнил, что она охватит более 2,6 тыс. населенных пунктов в 26 регионах. По его словам, переписчики будут выбирать погодные «окна» и добираться до населенных пунктов на вездеходах, вертолетах, на лодках.

Перепись стартует в Бай-Тайгинском районе Республики Тыва, Александровском, Кривошеинском и Тегульдетском районах Томской области, а также в Шурышкарском районе и сельском поселении Азовское Ямало-Ненецкого автономного округа. В октябре планируется переписать около 13 тыс. человек.

Всего с октября по апрель будет переписано порядка 450 тыс. жителей отдаленных и труднодоступных районов на территории 22 регионов России. Перепись остальной части населения в труднодоступных местах состоится в мае—июне 2021 года.

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В апреле Росстат предлагал отложить перепись населения до 2021 года в связи с эпидемией коронавируса, сообщал РБК. Изначально она была запланирована на октябрь этого года. В конце мая Госдума разрешила не проводить перепись в 2020 году, приостановив действие требования о ее проведении раз в десять лет.

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