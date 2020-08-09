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В России назвали самый малочисленный народ

Самым малочисленным народом России являются чамалы, которые проживают в Дагестане и Чечне. Об этом «РИА Новости» рассказали в медиаофисе Всероссийской переписи населения.

Чамалы относятся к андийским народам Кавказа и субэтносу аварцев. Еще в XIX веке их было почти 4 тыс. человек, однако 2010 году их насчитывалось всего 24 человека.

Также среди редких народностей в медиаофисе отметили вепсов (1380 тыс. человек), ижорцев (169 человек) и водь (33 человека), проживавших в Ленинградской области в 2010 году.

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Всероссийская перепись населения изначально должна была состояться в октябре 2020 года. Тем не менее в апреле Росстат предложил перенести перепись населения на 2021 год из-зараспространения коронавируса.

Источник РБК сообщил, что в проекте постановления Минэкономразвития и Росстата говорится, что перепись может пройти в апреле 2021 года.

Теги: Россия, перепись населения, народ, численность населения
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