В России назвали самый малочисленный народ

Самым малочисленным народом России являются чамалы, которые проживают в Дагестане и Чечне. Об этом «РИА Новости» рассказали в медиаофисе Всероссийской переписи населения.

Чамалы относятся к андийским народам Кавказа и субэтносу аварцев. Еще в XIX веке их было почти 4 тыс. человек, однако 2010 году их насчитывалось всего 24 человека.

Также среди редких народностей в медиаофисе отметили вепсов (1380 тыс. человек), ижорцев (169 человек) и водь (33 человека), проживавших в Ленинградской области в 2010 году.

Всероссийская перепись населения изначально должна была состояться в октябре 2020 года. Тем не менее в апреле Росстат предложил перенести перепись населения на 2021 год из-зараспространения коронавируса.