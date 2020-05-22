Госдума разрешила не проводить перепись в 2020 году

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Госдума приняла в финальном чтении законопроект, который приостанавливает срок действия нормы о том, что всероссийская перепись населения должна проводиться раз в десять лет. Мера стала одной из пакета мер по поддержке экономики и предотвращению последствий распространения коронавируса, документ размещен в базе документов нижней палаты.

Проведение основного этапа Всероссийской переписи населения должно было пройти с 1 по 31 октября 2020 года. Согласно принятому Госдумой законопроекту, требование проводить перепись населения не реже чем раз в десять лет приостановлено до 1 января 2022 года.

В начале апреля перенести перепись населения на 2021 год в связи с распространением коронавируса предложил Росстат. В текущей ситуации ведомство сталкивается с «рядом вопросов, связанных с подготовкой инфраструктуры и оборудования к сбору и обработке данных», пояснил глава ведомства Павел Малков. По его словам, при переносе сроков переписи у ведомства будет возможность гораздо лучше подготовиться к «первой цифровой переписи России».

Как говорил ранее Малков, во время обхода домов переписчики Росстата должны были использовать планшеты со специальным ПО, которое сохраняет в безопасности персональные данные.