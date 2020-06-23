Всероссийскую перепись населения предложили перенести на полгода

В этом году Росстат не смог подготовиться к переписи из-за эпидемии коронавируса

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Всероссийская перепись населения вместо октября этого года может пройти в апреле 2021-го, этот срок обозначен в проекте постановления Минэкономразвития и Росстата, который был направлен в другие ведомства. Об этом РБК сообщил федеральный чиновник. Информацию подтверждает анонимный источник «Интерфакса», знакомый с содержанием проекта постановления.

По словам собеседника РБК, проект постановления о переносе сроков переписи находится в процессе принятия. Перенос на апрель рассматривается как наилучший срок, сказал он.

В Росстате не стали комментировать предложения о новых сроках переписи. В ведомстве отметили, что решение будет принимать правительство.

Изначально планировалось, что перепись состоится в октябре этого года. Однако в апреле Росстат предложил перенести перепись населения на 2021 год в связи с распространением коронавируса. Ведомство в сложившейся ситуации сталкивается с «рядом вопросов, связанных с подготовкой инфраструктуры и оборудования к сбору и обработке данных», объяснял глава ведомства Павел Малков. В конце мая Госдума фактически разрешила перенести срок проведения переписи, приостановив до 1 января 2022 года действие требования проводить перепись населения не реже чем раз в десять лет.