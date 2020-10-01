В Центре Гамалеи объяснили принцип введения вакцины «Спутник V» и плацебо

Добровольцам, участвующим в пострегистрационных исследованиях российской вакцины от коронавируса «Спутник V», присваивается код. Таким образом, одному и тому же человеку нельзя ввести и вакцину, и плацебо.

Об этом «РИА Новости» сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Кто получает плацебо, а кто — вакцину, не знают ни добровольцы, ни врачи. «Никто не знает, знает только компьютер, который все зашифровал. Человеку присваивается код», — объяснил Гинцбург.

После исследований участникам сообщат, что им вводили.