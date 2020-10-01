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Пандемия коронавируса ,  
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В Центре Гамалеи объяснили принцип введения вакцины «Спутник V» и плацебо

Добровольцам, участвующим в пострегистрационных исследованиях российской вакцины от коронавируса «Спутник V», присваивается код. Таким образом, одному и тому же человеку нельзя ввести и вакцину, и плацебо.

Об этом «РИА Новости» сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Кто получает плацебо, а кто — вакцину, не знают ни добровольцы, ни врачи. «Никто не знает, знает только компьютер, который все зашифровал. Человеку присваивается код», — объяснил Гинцбург.

После исследований участникам сообщат, что им вводили.

Путин поручил разъяснить россиянам разницу между вакцинами от COVID-19
Общество
Фото: Михаил Плецкий / Global Look Press

Президент России Владимир Путин 11 августа объявил о регистрации первой в стране вакцины от коронавирусной инфекции, она была разработана Центром Гамалеи.

В Минздраве заявляли, что в ходе испытаний препарат показал высокую эффективность и безопасность. У всех добровольцев выработались антитела к COVID-19, при этом ни у кого не было серьезных осложнений.

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В Москве 30 сентября приступили ко второму этапу вакцинации от коронавируса в рамках исследований вакцины «Спутник V». Препарат состоит из двух компонентов, через несколько недель после первой прививки добровольцам делают вторую, это позволяет усилить иммунный ответ.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России завершился второй этап клинических испытаний препарата для профилактики коронавируса, разработанного Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Центр «Вектор» уже запатентовал свою вакцину «ЭпиВакКорона».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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