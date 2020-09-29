Совбез Армении обсудил «соразмерный удар» по силам Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел экстренное заседание Совета Безопасности, посвященное ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба Пашиняна, передает «Арменпресс».

«В ходе заседания обсуждались оперативная обстановка на карабахско-азербайджанской границе и действия, направленные на нанесение вооруженными силами Армении соразмерного ответного удара противнику», — уточнила пресс-служба.

В заседании приняли участие президент Армении Армен Саркисян, спикер Национального собрания Арарат Мирзоян, руководитель аппарата премьер — министра Эдуард Агаджанян, министр территориального управления и развитияСурен Папикян и министр высокотехнологической промышленности Акоп Аршакян.

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