Доктор Мясников назвал требующие обращения к врачу симптомы COVID-19

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При заболевании COVID-19 медицинская помощь необходима только при нарастающей одышке и кашле. Об этом в эфире программы Соловьев Live рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Мясников привел в пример своего знакомого, который поехал в больницу делать компьютерную томографию при температуре 37,5. «Вирусные инфекции надо лечить на дому», — добавил врач.

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