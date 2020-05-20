Александр Мясников (Фото: drmyasnikov.ru)

Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены. Об этом он написал в Telegram.

Ранее, 19 мая, Мясников в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» после рассуждений о ПЦР-тестов на коронавирус, сроках появления антител сказал: «Поэтому просто живите. Инфекция возьмет свое. Мы все равно все переболеем. Кому положено умереть — помрут». После этого некоторые СМИ выпустили материалы с этими словами телеведущего.

В своем Telegram-канале доктор заявил, что его слова исказили. «То есть «Мясников официально признал бессмысленность всех проводимых превентивных мероприятий и цинично сказал мириться со смертями, и не бороться с ними». Что есть прямая ложь», — написал он.

По словам Мясникова, в эфире речь шла о панических настроениях среди граждан, напуганных коронавирусом, их неуверенности. Его слова о том, что COVID-19 переболеют все, а кто-то даже умрет, касаются достижения коллективного иммунитета, который должен неизбежно выработаться у людей. Мясников добавил, что от коронавируса умирает на порядок меньше людей, чем от большинства привычных заболеваний.