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Пастух из Калмыкии получит ₽1 млн за поимку беглых заключенных

Сотрудники правоохранительных органов задерживают сбежавших из колонии заключенных
Сотрудники правоохранительных органов задерживают сбежавших из колонии заключенных (Фото: пресс-служба ФСИН России / РИА Новости)

В Калмыкии пастух получит вознаграждение в 1 млн руб. за то, что он помог полиции установить местонахождение шести сбежавших из дагестанской колонии заключенных. Об этом сообщают источник «РИА Новости» в правительстве Дагестана, источник «Известий» и РЕН ТВ.

Как рассказал собеседник «Известий», бежавшие заключенные встретили местного пастуха, когда шли по железной дороге, и попросили подбросить их до населенного пункта. «Он (пастух) то ли на тракторе был, то ли на телеге. Они попросили подвезти до деревни», — сообщил источник. Как уточняет собеседник «РИА Новости», беглые заключенные предложили пастуху деньги за помощь.

Местный житель опознал разыскиваемых, помог мужчинам добраться до нужного места и сообщил о встрече правоохранителям. Сотрудники МВД Калмыкии при поддержке Росгвардии задержали заключенных в степи около поселка Улан-Хол Лаганского района.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства Дагестана.

Задержание прорывших туннель из колонии в Дагестане. Видео
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Ранее глава Дагестана Владимир Васильев обещал, что за информацию, которая поможет поймать сбежавших преступников, заплатят до 1 млн руб. Он пояснял, что необходимая сумма уже выделена из бюджета республики.

Мужчины сбежали из исправительной колонии №2 в ночь на 23 сентября с помощью подкопа. Их пропажу обнаружили сотрудники колонии, когда во время регулярного обхода территории заметили прорытый туннель. Источник ТАСС в силовых структурах отмечал, что среди беглецов один уроженец Таджикистана и пятеро уроженцев Дагестана, четверо сидели за преступления, связанные с наркотиками, а двое были осуждены за убийства. Следственный комитет Дагестана возбудил в связи с побегом дело о халатности.

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