В Мадриде сделали обязательным постоянное ношение масок из-за COVID-19

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В Испании власти Мадрида ввели дополнительные ограничения, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. О новых мерах объявила председатель правительства автономного сообщества города Исабель Диас Аюсо, сообщает издание El Periodico.

В городе сделали обязательным постоянное ношение масок: до этого момента Канарские острова и столица Испании не вводили требования носить маски даже на улицах. Кроме того, начнут действовать ограничения на количество посетителей террас кафе, ресторанов и баров, их посетителям запрещено собираться компаниями более десяти человек. Все ночные заведения и террасы будут закрываться в 1:30, а у тех, кто посещает такие заведения, в обязательном порядке будут собирать личные данные. Это делается для того, чтобы потом было легче отследить контактировавших с зараженными людьми.

Ранее власти Испании заявили , что ситуация с распространением COVID-19 в стране находится под контролем. Они также подчеркнули, что больницы успешно справляются с ростом числа инфекций, а более половины новых случаев заболевания протекают бессимптомно.

Кроме того, Исабель Диас Аюсо объявила о введении специальной книжки, где будут вписаны данные о наличии антител у тех, кто уже переболел COVID-19, или об отрицательном результате ПЦР. По ее словам, такие книжки будут введены в порядке эксперимента, который затем могут распространить на всю Испанию. Власти города рассчитывают, что база данных поможет вести «нормальную жизнь» и создаст «ощущение безопасности».

Число новых случаев заражения COVID-19 в Испании продолжает расти в 30 провинциях. По данным газеты El Pais, в Каталонии на прошлой неделе были госпитализированы от 40 до 50 человек.