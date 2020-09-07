В Испании выявили более 500 тыс. случаев COVID-19

Испания первой из стран Западной Европы достигла более 500 тыс. случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в данных, опубликованных на сайте Министерства здравоохранения страны.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся в мире коронавирусом превысило 27 млн человек.

Больше всего заражений в США — 6,2 млн. На втором месте Бразилия и Индия, в которых заразилось по 4,1 млн человек. Россия на четвертом месте с более чем 1 млн заразившихся. Испания занимает в этом списке девятую строчку.

Пандемия коронавируса сильно ударила по экономикам стран Евросоюза. ВВП Испании совершил крупнейшее падение в Европе и откатился к показателям 2002 года.