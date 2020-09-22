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В ПФР исключили пропажу пенсии, если полгода не снимать ее с карты

Фото:Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Государство не перестает начислять пенсионерам выплаты даже, когда они не забирают свою пенсию с карты полгода. Об этом РБК сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

«Никакой приостановки выплат, если пенсионер в течение полугода не снимает средства с карты, не происходит», — пояснил фонд.

Аналитик сообщил об опасности хранения пенсии на банковской карте
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Фото:Замир Усманов / Global Look Press

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган ранее заявил, что российское законодательство уберегает Пенсионный фонд от «лишних трат». Поэтому, по его словам, перевод пенсии могут приостановить, если пенсионер не снимает ее с карты до полугода. Как пояснил Коган, это должно сохранить средства фонда, например, когда получатель пенсии переехал жить в другую страну, а сведения об этом не успели попасть в ПФР или если пожилой человек способен обойтись без госпомощи благодаря накоплениям и поддержке близких.

Минтруд указывал, что в следующем году среднегодовая страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров будет равна 17 443 руб. ПФР будет обязан обеспечить выплату пенсий для 43 млн человек.

Пенсионный фонд опроверг сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий
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Фото:Владислав Шатило / РБК

С 1 июля 2020 года пенсии и другие социальные выплаты будут начисляться только на карты национальной платежной системы «Мир». В ПФР объяснили это условие требованием федерального законодательства. Соответствующий закон был принят в 2017 году, переход на новую платежную систему предусматривался постепенный.

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