Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 78,78 (-0,9) Инвестиции, 12:31
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 92,43 (-0,59) Инвестиции, 12:31
«Может, ты заткнешься?» — как прошли дебаты Трампа и Байдена. Видео Политика, 17:20 Теннисистка Александрова вышла в третий круг «Ролан Гаррос» Спорт, 17:19 МСП Банк организовал два выпуска облигаций Пресс-релиз, 17:12 Российский пилот Шварцман впервые протестировал болид «Формулы-1» Спорт, 17:04 МАЗ разработал первый белорусский электрический грузовик Авто, 17:01 Все впереди: карьерные возможности у специалистов после 50 Экономика образования, 17:00  В Rambler обсудили запуск портала с контентом Lenta.Ru и Gazeta.Ru Технологии и медиа, 16:59 Верховный суд отказался отменить пожизненный срок экс-сенатору Изместьеву Общество, 16:39 Курс евро упал ниже ₽91 после директивы правительства госкомпаниям Инвестиции, 16:39 В Красноярске открылся комплекс всесезонных трамплинов Пресс-релиз, 16:37 Как устроен хай-тек в мире финансов РБК и Refinitiv, 16:35 Президент РФС высказался за увеличение числа команд в чемпионате России Спорт, 16:33 Кроссовер BMW X2 получил в России молодежную спецверсию Авто, 16:32 Алиев назвал единственное условие прекращения боев в Карабахе Политика, 16:31
Общество ,  
0 

Верховный суд отказался отменить пожизненный срок экс-сенатору Изместьеву

Игорь Изместьев
Игорь Изместьев (Фото: Андрей Стенин / РИА Новости)

Верховный суд России отказал в отмене пожизненного приговора экс-сенатору от Башкирии Игорю Изместьеву. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Суд принял решение оставить приговор Мосгорсуда в отношении Изместьева без изменений», — сказали в суде.

Ранее Верховный суд назначил новое рассмотрение дела Изместьева из-за постановления Европейского суда. В августе 2019 года ЕСПЧ признал бесчеловечными и унижающими человеческое достоинство условия содержания Изместьева в СИЗО, а также факт нарушения его права на честный суд и на частную жизнь. Тогда ЕСПЧ обязал российские власти выплатить ему €10 тыс. компенсаций и еще €2 тыс. на покрытие судебных расходов и издержек.

С 2001 по 2006 год Изместьев был сенатором от Башкирии, в 2007 году его задержала ФСБ по обвинениям в организации убийств и руководстве кингисеппской преступной группой. В 2010 году суд приговорил Изместьева к пожизненному лишению свободы.

Комиссия порекомендовала Путину отказаться от помилования Изместьева
Общество
Игорь Изместьев в Мосгорсуде

В августе 2017 года экс-сенатор написал прошение о помиловании. Тогда глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева обращалась к президенту Владимиру Путину с просьбой освободить Изместьева. Президент ее прошение принял, его направили в администрацию президента, и Комиссия по помилованиям одобрила тогда просьбу. Однако, спустя некоторое время изменила позицию и рекомендовала Путину отклонить прошение.

Верховный суд Игорь Изместьев новости
Материалы по теме
ЕСПЧ обязал Россию выплатить €12 тыс. экс-сенатору Изместьеву
Общество
Алексеева рассказала о включении Изместьева в список на помилование
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter