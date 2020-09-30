Верховный суд отказался отменить пожизненный срок экс-сенатору Изместьеву

Игорь Изместьев (Фото: Андрей Стенин / РИА Новости)

Верховный суд России отказал в отмене пожизненного приговора экс-сенатору от Башкирии Игорю Изместьеву. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Суд принял решение оставить приговор Мосгорсуда в отношении Изместьева без изменений», — сказали в суде.

Ранее Верховный суд назначил новое рассмотрение дела Изместьева из-за постановления Европейского суда. В августе 2019 года ЕСПЧ признал бесчеловечными и унижающими человеческое достоинство условия содержания Изместьева в СИЗО, а также факт нарушения его права на честный суд и на частную жизнь. Тогда ЕСПЧ обязал российские власти выплатить ему €10 тыс. компенсаций и еще €2 тыс. на покрытие судебных расходов и издержек.

С 2001 по 2006 год Изместьев был сенатором от Башкирии, в 2007 году его задержала ФСБ по обвинениям в организации убийств и руководстве кингисеппской преступной группой. В 2010 году суд приговорил Изместьева к пожизненному лишению свободы.