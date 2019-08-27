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ЕСПЧ обязал Россию выплатить €12 тыс. экс-сенатору Изместьеву

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал бесчеловечными и унижающими человеческое достоинство условия содержания бывшего сенатора Игоря Изместьева в СИЗО, а также факт нарушения его права на честный суд и на частную жизнь. Суд обязал российские власти выплатить ему €10 тыс. компенсаций и еще €2 тыс. на покрытие судебных расходов и издержек. Об этом говорится в документах ЕСПЧ.

Изместьев был сенатором от Башкирии с 2001 по 2006 год. В 2007 году его задержали по обвинению в организации убийств и руководстве организованной преступной группой. Его обвинили в покушении на жизнь сына бывшего президента Башкирии и убийстве главного бухгалтера «Башнефтехимторга». В 2010 году суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Бывший сенатор жаловался на плохое обращение, ограничение права на свободу из-за долгого нахождения в предварительном содержании под стражей, на нарушение права на честный суд и на то, что нарушалось его право на частную жизнь, так как в месте для свиданий в колонии было видеонаблюдение. ЕСПЧ счел доводы Изместьева аргументированными и признал факт нарушений.

В августе 2017 года Изместьев написал прошение о помиловании. На тот момент глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева обращалась к президенту Владимиру Путину с просьбой освободить экс-сенатора. Глава государства, указывала она, пообещал ей выполнить эту просьбу. Позже прошение о помиловании направили в администрацию президента, и Комиссия по помилованиям одобрила тогда просьбу, однако позже сменила свою позицию и рекомендовала Путину отклонить прошение.

Теги: ЕСПЧ, Игорь Изместьев, сенатор
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