Алексеева рассказала о включении Изместьева в список на помилование

Председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева рассказала РБК, что бывшего сенатора от Башкирии Игоря Изместьева включили в список на помилование. «Об этом мне сказал помощник первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко Сергей Новиков. Президент России посмотрит этот список и подпишет его в конце января», — отметила она.
Представитель башкирского отделения движения «За права человека» Ильдар Исангулов подтвердил РБК, что экс-сенатор Игорь Изместьев включен в список на помилование. «В прошлом году Изместьев также подавал прошение о помиловании, он прошел все этапы, вплоть до Московской комиссии, но его не включили на этапе формирования проекта указа. Сейчас от помилования его отделяет только подпись президента. Другое дело, в какой форме будет произведено помилование. Ему могут переквалифицировать с пожизненного на строгий режим заключения в качестве исполнения наказания. Таким образом, может быть еще одно судебное заседание, которое определит сроки. При самом неблагоприятном исходе срок заключения будет небольшой, так как десять лет он уже отсидел. Также находился три с половиной года под следствием. Все сейчас зависит от решения президента», — пояснил Исангулов.
Изместьев представлял в Совете Федерации Башкирию с 2001 по 2006 год, в 2007 году он был задержан сотрудниками ФСБ, его обвинили в организации убийств и в том, что он руководил ОПГ. В частности, Изместьеву инкриминировали покушение на жизнь экс-президента Башкирии и убийство бывшего главного бухгалтера компании «Башнефтехимторг». В 2010 году его приговорили к пожизненному лишению свободы.
Комиссия по вопросам помилования дала положительное заключение на его прошение 29 декабря прошлого года. Людмила Алексеева тогда рассказала, что дело Изместьева необходимо было передать в администрацию президента до 25 декабря.
В июле правозащитница обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой помиловать Изместьева. Алексеева рассказывала, что глава государства пообещал это сделать. Глава Московской Хельсинкской группы заявила РБК, что убеждена в невиновности Изместьева.