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Комиссия порекомендовала Путину отказаться от помилования Изместьева
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Комиссия порекомендовала Путину отказаться от помилования Изместьева
Общество, 17 янв, 19:11
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Комиссия порекомендовала Путину отказаться от помилования Изместьева
Комиссия по помилованию решила не помогать пожизненно осужденному экс-сенатору Игорю Изместьеву. Правозащитница Людмила Алексеева просила Владимира Путина смягчить участь заключенного. Судьбу Изместьева решит президент
Игорь Изместьев в Мосгорсуде (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Комиссия по вопросам помилования города Москвы рекомендовала президенту России Владимиру Путину отклонить прошение о помиловании Игоря Изместьева, сообщила РБК председатель комиссии Мария Каннабих.

«Все десять человек, которые были там [на заседании комиссии 13 декабря], проголосовали так, что мы не стали помогать Изместьеву. Каждый высказывался», — пояснила Каннабих. По ее словам, на заседании рассматривался ряд прошений о помиловании, в том числе речь шла и об Изместьеве.

Ранее правозащитница Людмила Алексеева сообщила, что Изместьева включили в список на помилование. Об этом, как она утверждает, ей сказал начальник управления общественных проектов президента Сергей Новиков.​ Представитель башкирского отделения движения «За права человека» Ильдар Исангулов располагал такой же информацией.

Источник РБК в Кремле также утверждал, что экс-сенатора включили в список и он поступил в администрацию президента. Дальнейшее решение — за президентом, добавил он.

Днем 17 января Алексеева заявила РБК, что администрация президента получила положительное заключение о помиловании 14 декабря 2017 года. «Изместьев включен в проект о помиловании, который президент рассмотрит в конце января. Я точно знаю», — подчеркнула Алексеева.​

Изместьев был сенатором от Башкирии с 2001 по 2006 год, в 2007 году его задержала ФСБ. Бывшего представителя верхней палаты парламента обвинили в организации убийств и руководстве организованной преступной группы. В частности, Изместьеву инкриминировали покушение на жизнь сына экс-президента Башкирии и убийство бывшего главного бухгалтера компании «Башнефтехимторг». В 2010 году он был приговорен к пожизненному лишению свободы.

Чем известен Игорь Изместьев

Игорь Изместьев с 2001 по 2006 год занимал пост сенатора от Башкирии и должность заместителя председателя комитета Совета Федерации по промышленной политике.

В 2007 году был задержан по обвинению в организации заказных убийств и в руководстве преступной группировкой. По версии следствия, в конце 1992 года Изместьев и еще 12 человек объединились в так называемую кингисеппскую ОПГ. Как утверждало следствие, участники банды совершили более 20 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе 12 убийств. В том числе Изместьева обвиняли в покушении на Урала Рахимова — сына бывшего президента Башкирии Муртазы Рахимова — и в организации убийств нотариуса Галины Перепелкиной и главного бухгалтера «Башнефтьхимтора» Валерия Сперанского. Позже к материалам дела добавились дача взятки и уклонение от налогов.

В 2010 году суд признал Изместьева виновным в организации серии убийств и приговорил к пожизненному заключению. Приговор вступил в законную силу в октябре 2011 года после рассмотрения кассационной жалобы.

В августе прошлого года стало известно, что бывший сенатор написал прошение о помиловании. Об этом сообщила глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева. За месяц до этого правозащитница рассказала, что обратилась к Владимиру Путину, пришедшему к ней домой поздравить ее с 90-летием, с просьбой освободить бывшего сенатора. Она отметила, что считает Изместьева невиновным и президент обещал выполнить ее просьбу.

The Bell со ссылкой на два осведомленных источника сообщил, что основанием для прошения о помиловании стало написанное в 2015 году заявление следователя Алексея Весельева (руководил группой по расследованию уголовного дела в отношении основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова). «Благодаря содействию следствию и помощи Изместьева акции АО НК «Башнефть» стоимостью 260 млрд руб. были возвращены Росимуществу»,   — цитирует заявление Весельева The Bell

В начале осени Алексеева объявила, что прошение о помиловании Изместьева было направлено в администрацию президента. А в декабре стало известно, что Комиссия по помилованиям одобрила прошение Изместьева. Однако правозащитники тогда выражали опасения, что он может не попасть в список за 2017 год.

До того как стать представителем Государственного собрания Башкирии в Совете Федерации, Изместьев был помощником председателя Государственного собрания Республики Башкортостан Константина Толкачева (с 2000 года). Также считался доверенным лицом Урала Рахимова, который в этот период занимался приватизацией компании «Башнефть». В 2003 году Изместьев был зарегистрирован кандидатом на выборах президента Республики Башкортостан, однако снял свою кандидатуру в пользу действующего главы республики Муртазы Рахимова.



Летом Алексеева в разговоре с Путиным попросила помиловать Изместьева. По ее словам, президент пообещал это сделать. Правозащитница убеждена в невиновности Изместьева, заявила она РБК.

Авторы: Илья Немченко, Екатерина Костина.
Теги: помилование , Людмила Алексеева , Игорь Изместьев
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