Комиссия порекомендовала Путину отказаться от помилования Изместьева

Комиссия по вопросам помилования города Москвы рекомендовала президенту России Владимиру Путину отклонить прошение о помиловании Игоря Изместьева, сообщила РБК председатель комиссии Мария Каннабих.
«Все десять человек, которые были там [на заседании комиссии 13 декабря], проголосовали так, что мы не стали помогать Изместьеву. Каждый высказывался», — пояснила Каннабих. По ее словам, на заседании рассматривался ряд прошений о помиловании, в том числе речь шла и об Изместьеве.
Ранее правозащитница Людмила Алексеева сообщила, что Изместьева включили в список на помилование. Об этом, как она утверждает, ей сказал начальник управления общественных проектов президента Сергей Новиков. Представитель башкирского отделения движения «За права человека» Ильдар Исангулов располагал такой же информацией.
Источник РБК в Кремле также утверждал, что экс-сенатора включили в список и он поступил в администрацию президента. Дальнейшее решение — за президентом, добавил он.
Днем 17 января Алексеева заявила РБК, что администрация президента получила положительное заключение о помиловании 14 декабря 2017 года. «Изместьев включен в проект о помиловании, который президент рассмотрит в конце января. Я точно знаю», — подчеркнула Алексеева.
Изместьев был сенатором от Башкирии с 2001 по 2006 год, в 2007 году его задержала ФСБ. Бывшего представителя верхней палаты парламента обвинили в организации убийств и руководстве организованной преступной группы. В частности, Изместьеву инкриминировали покушение на жизнь сына экс-президента Башкирии и убийство бывшего главного бухгалтера компании «Башнефтехимторг». В 2010 году он был приговорен к пожизненному лишению свободы.
Игорь Изместьев с 2001 по 2006 год занимал пост сенатора от Башкирии и должность заместителя председателя комитета Совета Федерации по промышленной политике.
В 2007 году был задержан по обвинению в организации заказных убийств и в руководстве преступной группировкой. По версии следствия, в конце 1992 года Изместьев и еще 12 человек объединились в так называемую кингисеппскую ОПГ. Как утверждало следствие, участники банды совершили более 20 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе 12 убийств. В том числе Изместьева обвиняли в покушении на Урала Рахимова — сына бывшего президента Башкирии Муртазы Рахимова — и в организации убийств нотариуса Галины Перепелкиной и главного бухгалтера «Башнефтьхимтора» Валерия Сперанского. Позже к материалам дела добавились дача взятки и уклонение от налогов.
В 2010 году суд признал Изместьева виновным в организации серии убийств и приговорил к пожизненному заключению. Приговор вступил в законную силу в октябре 2011 года после рассмотрения кассационной жалобы.
В августе прошлого года стало известно, что бывший сенатор написал прошение о помиловании. Об этом сообщила глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева. За месяц до этого правозащитница рассказала, что обратилась к Владимиру Путину, пришедшему к ней домой поздравить ее с 90-летием, с просьбой освободить бывшего сенатора. Она отметила, что считает Изместьева невиновным и президент обещал выполнить ее просьбу.
The Bell со ссылкой на два осведомленных источника сообщил, что основанием для прошения о помиловании стало написанное в 2015 году заявление следователя Алексея Весельева (руководил группой по расследованию уголовного дела в отношении основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова). «Благодаря содействию следствию и помощи Изместьева акции АО НК «Башнефть» стоимостью 260 млрд руб. были возвращены Росимуществу», — цитирует заявление Весельева The Bell
В начале осени Алексеева объявила, что прошение о помиловании Изместьева было направлено в администрацию президента. А в декабре стало известно, что Комиссия по помилованиям одобрила прошение Изместьева. Однако правозащитники тогда выражали опасения, что он может не попасть в список за 2017 год.
До того как стать представителем Государственного собрания Башкирии в Совете Федерации, Изместьев был помощником председателя Государственного собрания Республики Башкортостан Константина Толкачева (с 2000 года). Также считался доверенным лицом Урала Рахимова, который в этот период занимался приватизацией компании «Башнефть». В 2003 году Изместьев был зарегистрирован кандидатом на выборах президента Республики Башкортостан, однако снял свою кандидатуру в пользу действующего главы республики Муртазы Рахимова.
Летом Алексеева в разговоре с Путиным попросила помиловать Изместьева. По ее словам, президент пообещал это сделать. Правозащитница убеждена в невиновности Изместьева, заявила она РБК.