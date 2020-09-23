СК возбудил дело о халатности после побега из колонии в Дагестане

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело о халатности после побега шести заключенных. Об этом региональное управление СК сообщило на своем сайте.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении. Следователи устанавливают виновных должностных лиц колонии, их привлекут к ответственности.

По версии следствия, 22 сентября шестеро осужденных, отбывавших срок в исправительной колонии, которая расположена в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы, сделали подкоп, через который совершили побег.

В СК указали, что это стало возможным из-за ненадлежащего исполнения руководством колонии своих должностных обязанностей.