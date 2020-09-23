СК возбудил дело о халатности после побега из колонии в Дагестане

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 76,35 (+0,08) Инвестиции, 12:47
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 89,25 (-0,23) Инвестиции, 12:47
Греф оценил сделку Тинькофф и «Яндекс» словами «мы не боимся конкуренции» Бизнес, 16:08 В Белоруссии задержали главного редактора «Нашей Нивы» Общество, 16:04 Зеленский предупредил Европу о сотнях тысяч беженцев из Белоруссии Политика, 16:01 УЕФА назвал тройку лучших тренеров сезона Спорт, 15:58 Путин заявил о скорой регистрации второй российской вакцины от COVID-19 Общество, 15:56 Белорусские военные принесли присягу на верность Лукашенко Политика, 15:55 Архитектурная премьера города: «Titul на Серебрянической» РБК и Titul, 15:47 От $20 000 до $100 000. Сколько будет стоить биткоин в 2021 году Крипто, 15:45 У пригрозившей закрыть бизнес в Белоруссии компании сняли арест со счетов Бизнес, 15:42 Умер автор гола в финале чемпионата мира по футболу 1958 года Спорт, 15:38 Глава Якутии принял участие в работе Совета губернаторов Дальнего Востока Пресс-релиз, 15:30 И смешно, и грустно: как поколение Z осмысляет реальность мемами Совместный проект, 15:17 Посетителей и персонал Эйфелевой башни эвакуировали из-за угрозы взрыва Общество, 15:16 В Киеве задумались о санкциях против сервисов из России из-за Wildberries Бизнес, 15:09
Общество ,  
0 

СК возбудил дело о халатности после побега из колонии в Дагестане

Фото:Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело о халатности после побега шести заключенных. Об этом региональное управление СК сообщило на своем сайте.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении. Следователи устанавливают виновных должностных лиц колонии, их привлекут к ответственности.

По версии следствия, 22 сентября шестеро осужденных, отбывавших срок в исправительной колонии, которая расположена в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы, сделали подкоп, через который совершили побег.

В СК указали, что это стало возможным из-за ненадлежащего исполнения руководством колонии своих должностных обязанностей.

Появилось видео со сделанным заключенными в Дагестане подкопом
Общество

Ранее сообщалось, что подкоп был обнаружен при обходе контрольно-следовой полосы. После подсчета осужденных был выявлен факт отсутствия шести из них. Личный состав сводного отряда УФСИН был поднят по тревоге, выставлены разыскные посты, разосланы ориентировки по сбежавшим заключенным.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на свои источники, сбежали один уроженец Таджикистана и пятеро уроженцев Дагестана. Четверо из них отбывали наказание за наркотические преступления, а двое — за убийства.

Читайте на РБК Pro
Джулиан Биркиншоу — РБК Pro: «Увольте сотрудников, играющих в политику» Как работать с пожилыми сотрудниками Доначисление налогов может закончиться тюрьмой. Как этого избежать Как руководителю найти время на отпуск
Дагестан побег исправительная колония Следственный комитет России
Материалы по теме
В Дагестане шестеро заключенных сделали подкоп и сбежали из колонии
Общество
В Дагестане прошли столкновения протестующих против строительства и ОМОНа
Общество
США обвинили Карлоса Гона в переводе $862 тыс. организатору своего побега
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter