Появилось видео со сделанным заключенными в Дагестане подкопом

В Сети появилось видео с тоннелем, который сделали заключенные из ИК-2 в Дагестане для побега. Запись опубликовал Telegram-канал «ОПЕР Слил».

Видео: operdrain/Telegram

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На кадрах видно, что на территории колонии выкопан узкий тоннель. Он заканчивается уже за пределами исправительного учреждения.

О побеге заключенных стало известно 22 сентября. В пресс-службе УФСИН России по Республике Дагестан РБК сообщили, что подкоп обнаружили во время обхода. После проверки заключенных установили, что отсутствуют шесть человек. По факту побега назначена проверка, на осужденных разосланы ориентировочные данные.