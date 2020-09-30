ВТБ решил вдвое сократить бонусы менеджменту за 2019 год из-за пандемии

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Наблюдательный совет ВТБ поддержал решение менеджмента банка вдвое сократить вознаграждение членам правления за 2019 год. Об этом РБК рассказали в пресс-службе банка.

«Это решение принято в ситуации экономической турбулентности, спровоцированной пандемией коронавируса», — отметили в ВТБ. Также в банке напомнили, что выплата вознаграждения за 2019 год должна была состояться в апреле, однако менеджмент рекомендовал набсовету ВТБ отложить решение данного вопроса до осени.

В сообщении отмечается, что в 2019 году ВТБ заработал рекордные 201,2 млрд руб. чистой прибыли по МСФО.

24 сентября акционеры ВТБ приняли решение, что банк перечислит 10% от прибыли за 2019 год (20,12 млрд руб.) держателям бумаг в качестве дивидендов. Это в пять раз меньше той суммы, которая была запланирована до кризиса. Еще в феврале топ-менеджмент банка сообщал о планах направить на дивиденды 100,6 млрд руб., или 50% чистой прибыли по МСФО.