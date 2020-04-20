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Глава ВТБ заявил о риске потери банками 2,5 трлн руб. из-за пандемии

Российские банки в 2020 году могут понести кредитные потери на 2,5 трлн руб. в самом пессимистичном сценарии, заявил в интервью РБК глава ВТБ Андрей Костин. Это может произойти в случае дефолтов по кредитам в пострадавших отраслях
Андрей Костин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Российский банковский сектор в 2020 году из-за экономических последствий пандемии коронавируса может потерять до 2,5 трлн руб., по самой пессимистичной оценке, считает президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин. Речь идет о потенциальных потерях от кредитования физических и юридических лиц. Это может произойти в случае каскада неплатежей со стороны предприятий по кредитам, сказал Костин в интервью РБК.

«На отрасли, которые уже признали пострадавшими [от ситуации с коронавирусом], российский банковский сектор выдал 3 трлн руб. [кредитов] и еще 1,5 трлн руб. на лизинговые компании в сфере повышенного риска, например, авиатехника, вагонный парк и так далее. Поэтому, когда эти предприятия не смогут оплачивать в срок кредиты, удар будет серьезным», — сказал Костин.

В 2019 году чистая прибыль банковского сектора составила 1,7 трлн руб. в текущих ценах, что стало номинально рекордным результатом. Последний раз банковский сектор показывал чистые убытки в 1999 году, свидетельствует отчетность Банка России.

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Глава ВТБ объяснил, что банковские убытки возможны по двум каналам — непредвиденные, из-за неплатежей по ссудам, и «управляемые», то есть вызванные вынужденными решениями правительства по поддержке бизнеса.

По словам Костина, банки пока не чувствуют большого негативного влияния кризисной ситуации с коронавирусом. «Страна на условном карантине менее трех недель. Не начались ни массовые увольнения, ни длительные задержки зарплат», — сказал он. Однако первые оценки для банковского сектора — это возможные потери порядка 400 млрд руб. из-за принятого правительством комплекса мер (беспроцентные кредиты, отсрочки по выплатам кредитов и т.д.), сообщил Костин.

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Бесплатные кредиты на полгода для предприятий малого бизнеса для банков убыточны, потому что административные расходы банкам приходится брать на себя, заявил на заседании правительства 16 апреля министр экономического развития Максим Решетников. Костин также привел в пример кредитные каникулы, из-за которых банки недополучают ликвидность. «Мы понимаем, что отсрочка платежей по ипотечным кредитам на шесть месяцев может нанести значительный удар по ликвидности банков», — сказал глава ВТБ.

В то же время механизм гарантий Минфина и ВЭБ.РФ по беспроцентным зарплатным кредитам и по льготным кредитам крупному бизнесу на пополнение оборотного капитала существенно снижает риски банков по выдаче таких кредитов. «Гарантия — это ключевая вещь. Потому что определенный процент невозвратов обязательно будет, а в условиях кризиса это всегда повышенные риски. В 2008 году очень эффективно использовались государственные гарантии, и я не помню по ВТБ ни одной гарантии, которая была предъявлена потом Министерству финансов», — подчеркнул Костин.

По словам главы ВТБ, доля проблемных кредитов в портфеле банка, которая сейчас составляет менее 5%, потенциально может удвоиться. «Но в каждый кризис это происходит по-разному. Увеличение до 10% мы выдержим», — сказал он.

Автор: Иван Ткачёв
При участии: Петр Канаев, Ирина Парфентьева
Теги: ВТБ, Андрей Костин, банковский сектор, убытки, коронавирус, рецессия
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