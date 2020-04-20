Глава ВТБ заявил о риске потери банками 2,5 трлн руб. из-за пандемии

Российские банки в 2020 году могут понести кредитные потери на 2,5 трлн руб. в самом пессимистичном сценарии, заявил в интервью РБК глава ВТБ Андрей Костин. Это может произойти в случае дефолтов по кредитам в пострадавших отраслях

Андрей Костин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Российский банковский сектор в 2020 году из-за экономических последствий пандемии коронавируса может потерять до 2,5 трлн руб., по самой пессимистичной оценке, считает президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин. Речь идет о потенциальных потерях от кредитования физических и юридических лиц. Это может произойти в случае каскада неплатежей со стороны предприятий по кредитам, сказал Костин в интервью РБК.

«На отрасли, которые уже признали пострадавшими [от ситуации с коронавирусом], российский банковский сектор выдал 3 трлн руб. [кредитов] и еще 1,5 трлн руб. на лизинговые компании в сфере повышенного риска, например, авиатехника, вагонный парк и так далее. Поэтому, когда эти предприятия не смогут оплачивать в срок кредиты, удар будет серьезным», — сказал Костин.

В 2019 году чистая прибыль банковского сектора составила 1,7 трлн руб. в текущих ценах, что стало номинально рекордным результатом. Последний раз банковский сектор показывал чистые убытки в 1999 году, свидетельствует отчетность Банка России.

Глава ВТБ объяснил, что банковские убытки возможны по двум каналам — непредвиденные, из-за неплатежей по ссудам, и «управляемые», то есть вызванные вынужденными решениями правительства по поддержке бизнеса.