Депутат Рады допустил катаклизм и идущие за ним «мегасдвиги» на Украине

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В скором времени Украину ожидает катаклизм, который может привести к глобальным изменениям в стране. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

По словам депутата, он не знает, что будет дальше после того, как украинского актера, участника команды КВН Олега Филимонова «выдвинули в Одессе в мэры от «зеленых».

«Тот экономический тупик, в который нас заводит власть «зеленых», все равно приведет к такому катаклизму, который приведет к мегасдвигам в нашей стране. Если их не остановить, то, к сожалению, будет очень плохо», — сказал Рабинович.

Депутат также отметил, что будущее Украины непредсказуемо. Поэтому при текущей политике властей в ближайшее время в стране можно ожидать парламентские и президентские выборы.