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Политика ,  
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Депутат Рады допустил катаклизм и идущие за ним «мегасдвиги» на Украине

Фото:РИА Новости
Фото: РИА Новости

В скором времени Украину ожидает катаклизм, который может привести к глобальным изменениям в стране. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

По словам депутата, он не знает, что будет дальше после того, как украинского актера, участника команды КВН Олега Филимонова «выдвинули в Одессе в мэры от «зеленых».

«Тот экономический тупик, в который нас заводит власть «зеленых», все равно приведет к такому катаклизму, который приведет к мегасдвигам в нашей стране. Если их не остановить, то, к сожалению, будет очень плохо», — сказал Рабинович.

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Депутат также отметил, что будущее Украины непредсказуемо. Поэтому при текущей политике властей в ближайшее время в стране можно ожидать парламентские и президентские выборы.

Филимонов решил баллотироваться на выборы мэра Одессы от президентской партии «Слуга народа» в конце августа. При этом, как отмечал тогда телеканал «Громадське», официально партия не утвердила его кандидатуру. Сам Филимонов говорил, что баллотироваться в мэры Одессы ему предложил президент Владимир Зеленский.

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До начала политической карьеры Зеленский, как и Филимонов, играл в КВН. Позднее он стал комедийным актером (в частности, снимался в сериале «Слуга народа», герой которого становится президентом). Выдвижение бывшего коллеги на пост мэра Зеленский объяснил тем, что знает его как честного, известного и, по его мнению, легендарного человека.

Рабинович регулярно негативно высказывается о действиях украинских властей. В сентябре он раскритиковал президента Владимира Зеленского за то, что ЦИК отменила проведение местных выборов на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. По его словам, это государственное преступление, за которое лично несет ответственность глава государства.

Украина Вадим Рабинович Верховная рада Украины "Standard & Poor's"
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