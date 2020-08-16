Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что украинский экс-президент Петр Порошенко готовит государственный переворот. Его слова передает NewsOne.

«Порошенко финансирует националистические группы, готовя их к маршу на День независимости, который должен перерасти в противостояние с властью и закончиться государственным переворотом», — сказал Кива.

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