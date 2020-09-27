Экс-депутат Рады заявил об угрожающей миру «вторым Чернобылем» Украине

Атомная энергетика Украины находится в удручающем состоянии, что может привести к новой катастрофе. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире программы «Важное. Итоги».

«Нас не боятся, но мы опасны. Потому что наша атомная энергетика находится в удручающем состоянии, и последние решения в этой сфере тоже вызывают у меня огромные опасения. Вы видите и слышите многих экспертов, которые говорят, что Чернобыль может повториться», — отметил он.

По его словам, работа отрасли продолжается в административном режиме, а все регламенты давно устарели.

В конце августа первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин заявил, что на Украине может произойти еще большая катастрофа, чем авария на Чернобыльской АЭС, из-за ситуации с шахтными водами в Донбассе.