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Политика ,  
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Экс-депутат Рады заявил об угрожающей миру «вторым Чернобылем» Украине

Атомная энергетика Украины находится в удручающем состоянии, что может привести к новой катастрофе. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире программы «Важное. Итоги».

«Нас не боятся, но мы опасны. Потому что наша атомная энергетика находится в удручающем состоянии, и последние решения в этой сфере тоже вызывают у меня огромные опасения. Вы видите и слышите многих экспертов, которые говорят, что Чернобыль может повториться», — отметил он.

По его словам, работа отрасли продолжается в административном режиме, а все регламенты давно устарели.

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В конце августа первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин заявил, что на Украине может произойти еще большая катастрофа, чем авария на Чернобыльской АЭС, из-за ситуации с шахтными водами в Донбассе.

По его словам, большая часть инфраструктуры в Донбассе уничтожена, а многие шахты затоплены, в связи с чем необходимо немедленно организовывать работы по их очистке. В противном случае вода заполнит все местные реки и озера, а также войдет в Азовское и Черное моря.

Авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, став крупнейшей техногенной катастрофой за всю историю мировой ядерной энергетики. Для изоляции разрушенного реактора в ноябре 1986 года был построен объект «Укрытие».

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