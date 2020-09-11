Депутат Рады раскритиковал Зеленского за отмену выборов в Донбассе

Вадим Рабинович (Фото: Zuma / ТАСС)

Решение ЦИК отменить проведение местных выборов на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей — это государственное преступление, за которое ответственен президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», его слова приводит пресс-служба партии.

«Странное получается дело: за кандидата в президенты Владимира Зеленского люди на востоке страны имели право проголосовать, за его партию на выборах парламентских — тоже имели право голосовать, а спустя год правления «президента мира» голосовать уже нельзя», — отметил Рабинович.

По его мнению, это демонстрирует «наглое» отношение действующей власти к своему народу, которого не было даже при бывшем президенте страны Петре Порошенко.

«Это государственное, конституционное преступление, в котором виноват президент Украины Владимир Зеленский и его офис», — сообщил депутат. Рабинович пояснил, что из-за этого решения жители Донбасса вряд ли станут больше любить Украину, поэтому его можно считать преступлением против всего украинского народа.