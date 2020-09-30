В США заявили о планах разместить военнослужащих в космосе

США намерены в будущем разместить военнослужащих в космосе. Об этом заявил глава командования космических операций Космических сил генерал-майор Джон Шоу, передает журнал Air Force Magazine.

«В какой-то момент, да, мы будем отправлять людей в космос. Они могли бы управлять командными центрами в лунной среде или где-либо еще», — сказал Шоу.

При этом генерал-майор уточнил, что речь не идет о ближайшей перспективе. Когда это произойдет, никто не знает, отметил он.

Космические силы были официально учреждены в декабре прошлого года после подписания президентом США Дональдом Трампом военного бюджета на 2020 финансовый год. Из всей суммы оборонного бюджета США, которая составляет $738 млрд, на космические войска выделили $40 млн. Их первоначальный состав включает 200 человек.