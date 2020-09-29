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Иран опроверг данные о транспортировке через него вооружения в Армению

Саид Хатибзаде
Саид Хатибзаде (Фото: en.mfa.ir)

Тегеран не позволит использовать свою территорию для переброски вооружения в другие страны. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Исламской Республики Саид Хатибзаде, его слова приводятся на сайте министерства. Так он прокомментировал сообщения СМИ об отправке вооружения в Армению через Иран.

«Исламская Республика тщательно проверяет и контролирует транзит товаров в другие страны», — отметил он.

Хатибзаде добавил, что транзит гражданских товаров между Исламской Республикой и соседними странами продолжается в обычном режиме.

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Политика
Фото:Armenian Defense Ministry / AP

Телеканал Press TV отмечает, что заявление представителя иранского МИДа последовало после того, как СМИ распространили информацию о том, что Россия отправила в Армению три истребителя МиГ-29, используя воздушное пространство Ирана. Об этом сообщал портал Bulgarian Military, ссылаясь на источник в Ереване.

РБК отправил запрос в пресс-службу Министерства обороны России.

27 сентября на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия — стороны обвинили друг друга в наступлении на линии соприкосновения. Страны сообщают о применении тяжелых вооружений и потерях с обеих сторон. Ереван и Баку ввели военное положение.

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По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, любые заявления о военной активности третьих стран в конфликте в Нагорном Карабахе «подливают масла в огонь». Кремль призвал стороны прекратить боевые действия и вернуться к урегулированию конфликта «политико-дипломатическими способами».

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