Борисов назвал Россию отставшей от США по инвестициям в радиоэлектронику

Российский радиоэлектронный комплекс нуждается в дополнительной финансовой поддержке, заявил вице-премьер Юрий Борисов. Он подчеркнул, что нельзя «строить свою жизнь только на импортных решениях»

Юрий Борисов (Фото: Global Look Press)

Российский радиоэлектронный комплекс (РЭК) и, в частности, его направление микроэлектроника нуждаются в «кратном увеличении» бюджетной и внебюджетной поддержки и инвестициях. С таким заявлениям перед журналистами выступил вице-премьер Юрий Борисов по итогам встречи президента с членами правительства.

«Не секрет, что мы отстаем от ведущих европейских, американских стран и от юго-востока по инвестициям в это направлении в десятки раз. Поэтому нужно будет обязательно найти эти средства и потратить их на важные направления, связанные с развитием производств инфраструктуры, дизайн-центров и разогревания рынка», — сказал Борисов. По его словам, на совещании с президентом обсуждались вопросы нетарифного регулирования налоговых преференций, таможенных тарифных послаблений, для того чтобы стимулировать приток «в эту важную отрасль» частных инвестиций.

Помимо этого обсуждались вопросы формирования новых рыночных ниш, которые должны являться драйвером для развития отрасли, рассказал вице-премьер. Он добавил, что со стороны государства здесь могут быть предприняты нужные усилия, чтобы сформировать новые рынки.

«Президента не устроило то, что мы предложили вновь вернуться к этому вопросу (проработке нормативных мер поддержки радиоэлектронной отрасли. — РБК), исходя из текущей ситуации, ближе к осени. Он настоял на том, чтобы мы двигались энергичнее, — сказал Борисов журналистам. — Мы приняли его поручение как приказ, поэтому сейчас будем формировать все необходимые меры для того, чтобы выйти с конкретными предложениями».