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Борисов назвал Россию отставшей от США по инвестициям в радиоэлектронику

Российский радиоэлектронный комплекс нуждается в дополнительной финансовой поддержке, заявил вице-премьер Юрий Борисов. Он подчеркнул, что нельзя «строить свою жизнь только на импортных решениях»
Юрий Борисов (Фото: Global Look Press)

Российский радиоэлектронный комплекс (РЭК) и, в частности, его направление микроэлектроника нуждаются в «кратном увеличении» бюджетной и внебюджетной поддержки и инвестициях. С таким заявлениям перед журналистами выступил вице-премьер Юрий Борисов по итогам встречи президента с членами правительства.

«Не секрет, что мы отстаем от ведущих европейских, американских стран и от юго-востока по инвестициям в это направлении в десятки раз. Поэтому нужно будет обязательно найти эти средства и потратить их на важные направления, связанные с развитием производств инфраструктуры, дизайн-центров и разогревания рынка», — сказал Борисов. По его словам, на совещании с президентом обсуждались вопросы нетарифного регулирования налоговых преференций, таможенных тарифных послаблений, для того чтобы стимулировать приток «в эту важную отрасль» частных инвестиций.

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Помимо этого обсуждались вопросы формирования новых рыночных ниш, которые должны являться драйвером для развития отрасли, рассказал вице-премьер. Он добавил, что со стороны государства здесь могут быть предприняты нужные усилия, чтобы сформировать новые рынки.

«Президента не устроило то, что мы предложили вновь вернуться к этому вопросу (проработке нормативных мер поддержки радиоэлектронной отрасли. — РБК), исходя из текущей ситуации, ближе к осени. Он настоял на том, чтобы мы двигались энергичнее, — сказал Борисов журналистам. — Мы приняли его поручение как приказ, поэтому сейчас будем формировать все необходимые меры для того, чтобы выйти с конкретными предложениями».

В первую очередь речь идет о вопросах финансирования, сообщил Борисов. Предложения по ним будут примерно в мае этого года, добавил он.

Вице-премьер назвал «знаковым» то, что президент на фоне борьбы с коронавирусной инфекцией нашел возможность уделить внимание радиоэлектронной отрасли, от которой зависит не только обороноспособность страны, но и фактически развитие всех отраслей промышленности.

«Цифровые технологии уже полностью окружают нас в повседневной жизни. И если мы будем строить свою жизнь только на импортных решениях, то мы не добьемся ни развития нашей экономики, ни нужного темпа роста, ни много чего еще», — подытожил Борисов.

Автор: Инна Сидоркова
Теги: Юрий Борисов, РЭК
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