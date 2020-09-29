«Яндекс» назвал популярные у мужчин и женщин слова для отзывов за услуги

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Россияне оценивают качество работы специалистов разных сфер по-разному, в зависимости от их пола и возраста. К такому выводу пришли эксперты «Яндекс.Услуги», говорится в поступившем в РБК сообщении.

Так, в сферах, связанных с ремонтом и грузоперевозками, задействовано 90% мужчин. Как правило, пользователи отзываются об их работе, используя слова «без накруток», «культурно», «без нареканий», «толково» и «адекватно».

Похвалами специалистов в области красоты и образования, где преобладают женщины, оказались слова «безболезненно», «мило», «умница», «с любовью», «чутко».

Также внутри одной специальности женщин и мужчин хвалят за разные качества. К примеру, в психологах-мужчинах отмечают ум и вежливость, тогда как в их коллегах-женщинах — бережное и внимательное отношение.