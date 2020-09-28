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Почти пятая часть россиян заявила, что женщины не должны работать

К вопросу о работе женщин россияне подходят более патриархально, чем жители большинства других стран. Доля тех, кто категорически не согласен с тем, что женщины не должны работать, в России оказалась минимальной
Фото:Christian Hartmann / Reuters
Фото: Christian Hartmann / Reuters

С тем, что женщины не должны работать, согласны (полностью или с оговорками) только 18% россиян, что практически соответствует среднемировому уровню (16%), свидетельствуют данные исследования, проведенного холдингом «Ромир» и международным сообществом исследовательских компаний GlobalNR.

Тем не менее опрос показал, что в целом к вопросу о работе женщин россияне подходят более патриархально, чем жители большинства других стран. Именно в России доля респондентов, которые заявили, что полностью не согласны с утверждением «Женщины не должны работать», оказалась минимальной — 24% против среднего по миру показателя в 57%. Тех, кто «в некоторой степени не согласен», оказалось 34%. Таким образом, полностью или частично не согласны 58% опрошенных россиян.

Для сравнения, в других странах, где проводились опросы, о своем полном несогласии с тем же утверждением заявили:

  • в Бразилии — 88%,
  • в США и Великобритании — 73%,
  • в Германии — 71%,
  • в Италии — 64%,
  • в Китае — 58%,
  • в Таиланде — 55%,
  • в Южной Корее — 49%,
  • в Индии — 39%.

В то же время в России оказались максимальными доли респондентов, которые заявили, что лишь «в некоторой степени» не согласны с тем, что женщины должны работать (34% против средних по миру 16%) или не имеют четко сформулированной позиции по этому вопросу (24% против 11%).

Минимальной доля тех, кто полностью или с оговорками согласен с тем, что женщины не должны работать, оказалась в Бразилии (4%), максимальной — в Индии (45%).

«Мы отмечаем необычную поляризацию мнений по вопросу необходимости женщинам работать: с одной стороны Индия, остающаяся патриархальным государством, а с другой — космополитическая Бразилия. Россия же снова оказалась близка к остальным странам ввиду прогрессивных трендов, которые, однако, все еще сдерживаются традиционным укладом жизни», — прокомментировал результаты исследования президент исследовательского холдинга «Ромир», доктор социологических наук и основатель Mile Group Андрей Милехин.

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Автор
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