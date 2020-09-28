Почти пятая часть россиян заявила, что женщины не должны работать
С тем, что женщины не должны работать, согласны (полностью или с оговорками) только 18% россиян, что практически соответствует среднемировому уровню (16%), свидетельствуют данные исследования, проведенного холдингом «Ромир» и международным сообществом исследовательских компаний GlobalNR.
Тем не менее опрос показал, что в целом к вопросу о работе женщин россияне подходят более патриархально, чем жители большинства других стран. Именно в России доля респондентов, которые заявили, что полностью не согласны с утверждением «Женщины не должны работать», оказалась минимальной — 24% против среднего по миру показателя в 57%. Тех, кто «в некоторой степени не согласен», оказалось 34%. Таким образом, полностью или частично не согласны 58% опрошенных россиян.
Для сравнения, в других странах, где проводились опросы, о своем полном несогласии с тем же утверждением заявили:
- в Бразилии — 88%,
- в США и Великобритании — 73%,
- в Германии — 71%,
- в Италии — 64%,
- в Китае — 58%,
- в Таиланде — 55%,
- в Южной Корее — 49%,
- в Индии — 39%.
В то же время в России оказались максимальными доли респондентов, которые заявили, что лишь «в некоторой степени» не согласны с тем, что женщины должны работать (34% против средних по миру 16%) или не имеют четко сформулированной позиции по этому вопросу (24% против 11%).