Эксперты сравнили сокращение рабочего времени женщин и мужчин за пять лет

Большую часть суток россияне тратят на сон, еду и гигиену, второе место по временным затратам занимает работа. В будни мужчины уделяют ей на 43% больше времени, чем женщины, у которых больше часов уходит на бытовые дела

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

С 2014 по 2019 год россияне стали меньше работать и больше времени тратить на производство предметов и продуктов для собственных нужд. Об этом свидетельствуют данные исследования FinExpetiza (есть у РБК), основанного на данных о суточном распределении времени россиян старше 15 лет.

Согласно исследованию, за эти пять лет рабочее время женщин в среднем сократилось на 8% (минус 26 минут в день), у мужчин — на 6% (на 13 минут в день меньше). При этом, по сравнению с 2014 годом, россияне стали тратить на 81% больше времени на подсобное хозяйство и занятия из категории «сделай сам». Женщины за пять лет увеличили долю таких занятий в своем расписании на 97%, мужчины — 65%. Помимо этого, с 2014 по 2019 год больше времени россияне стали тратить на:

социальную жизнь (реальное и виртуальное общение) — 14%;

решение бытовых задач — 3% (женщины на восемь минут больше, мужчины — на две);

сон, питание и личную гигиену — 2% и у мужчин, и у женщин (у первых уходит на 15 минут в день больше, у вторых — на 14 минут).

При этом за пять лет россияне сократили время, которое они тратят на уход за членами семьи (женщины на 14%, мужчины — на 9%). Помимо этого, женщины на 22% меньше времени стали уделять образованию, тогда как у мужчин этот показатель вырос на 5%.