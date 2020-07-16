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Эксперты сравнили сокращение рабочего времени женщин и мужчин за пять лет

Большую часть суток россияне тратят на сон, еду и гигиену, второе место по временным затратам занимает работа. В будни мужчины уделяют ей на 43% больше времени, чем женщины, у которых больше часов уходит на бытовые дела
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

С 2014 по 2019 год россияне стали меньше работать и больше времени тратить на производство предметов и продуктов для собственных нужд. Об этом свидетельствуют данные исследования FinExpetiza (есть у РБК), основанного на данных о суточном распределении времени россиян старше 15 лет.

Согласно исследованию, за эти пять лет рабочее время женщин в среднем сократилось на 8% (минус 26 минут в день), у мужчин — на 6% (на 13 минут в день меньше). При этом, по сравнению с 2014 годом, россияне стали тратить на 81% больше времени на подсобное хозяйство и занятия из категории «сделай сам». Женщины за пять лет увеличили долю таких занятий в своем расписании на 97%, мужчины — 65%. Помимо этого, с 2014 по 2019 год больше времени россияне стали тратить на:

  • социальную жизнь (реальное и виртуальное общение) — 14%;
  • решение бытовых задач — 3% (женщины на восемь минут больше, мужчины — на две);
  • сон, питание и личную гигиену — 2% и у мужчин, и у женщин (у первых уходит на 15 минут в день больше, у вторых — на 14 минут).

При этом за пять лет россияне сократили время, которое они тратят на уход за членами семьи (женщины на 14%, мужчины — на 9%). Помимо этого, женщины на 22% меньше времени стали уделять образованию, тогда как у мужчин этот показатель вырос на 5%.

Россияне стали меньше молиться и заниматься спортом
Общество
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Сейчас, как показало исследование, по будням мужчины работают на 43% дольше женщин. На это занятие в сутки они отводят 6,5 часа, рабочее время женщин, согласно исследованию, составляет 4,5 часа. На работу в выходные мужчины готовы потратить 50 минут своего времени, женщины — почти в два раза меньше — 24 минуты.

Работа занимает второе место по уровню распределения времени у россиян, большую часть суток они тратят на сон, еду и гигиену. В будни у мужчин и женщин на это уходит чуть больше 11 часов (у женщин на это уходит на 10 минут больше), в выходные — свыше 12 часов.

Третье место по объему затраченного времени занимают бытовые задачи. Этими делами в будни, и в выходные женщины заняты дольше (3,1 часа в будни, 4 часа в выходные), чем мужчины (1,1 часа в будни, 2,1 часа в выходные). На культурные мероприятия, досуг, спорт и чтение СМИ представители обоих полов тратят больше времени (мужчины — 4,4 часа, женщины — 3,3 часа), чем в будни (мужчины — 3 часа, женщины — 2,5 часа).

В исследовании использованы данные опросов Росстата о распределении суточного времени россиян. В опросе участвовали лица старше 15 лет из 10 тыс. домохозяйств во всех субъектах РФ. Опрос проводился в 2019 году среди 10 тыс. домохозяйств. Домохозяйство может включать в себя как одного человека, так и группу лиц — эти лица живут вместе и ведут совместное хозяйство (имеют общий бюджет). Чаще всего домохозяйство — это семья, проживающая в одной квартире.

В июле FinExpertiza также выявила, что у российских мужчин на 19% больше свободного времени, чем у женщин. И те, и другие, согласно исследованию, предпочитают тратить его на интернет, чтение СМИ, просмотр фильмов и сериалов. Мужчины при этом отводят на эти занятия на 25% больше времени, чем женщины.

Авторы: Гаяна Демурина, Евгения Кузнецова
Теги: работа, отдых, россияне, исследование
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