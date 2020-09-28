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Экономика ,  
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Песков после подорожания доллара рассказал о периодах силы рубля

Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

После потери рублем силы, наступает период, когда он эту силу восстанавливает. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя подорожание доллара на три рубля за неделю.

По словам Пескова, в настоящий период волатильность двухсторонняя, и вскоре рубль восстановится.

«После периода, когда рубль теряет силу, наступает период, когда он эту силу восстанавливает. Другое дело, в какие сроки это произойдет. Это рыночная волатильность, поэтому нет сомнений, что затем произойдет восстановление позиций рубля», — сказал Песков, передает корреспондент РБК.

Песков попросил не клеить на рубль ярлык слабой валюты
Экономика
Дмитрий Песков

За прошедшую неделю курс доллара на Московской бирже вырос практически на 3 руб., а евро — более чем на 1 руб. Так, 21 сентября, рубль торговался на уровне 75,5 руб. за доллар, но в течение недели курс американской валюты резко вырос. Пятничные торги доллар закончил на отметке 78,2 руб.

Согласно данным на 28 сентября 10:00 мск курс доллара на открытии торгов Московской биржи повысился по отношению к рублю на 20 коп, до 78,41 руб.

Курс доллара достиг ₽79 впервые со 2 апреля
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Фото:«РБК Инвестиции»

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Аналитики в разговоре с РБК сообщили, что недельное подорожание доллара связано с возможным риском второй волны пандемии коронавируса и с угрозой санкций против России.

В начале сентября рейтинговое агентство Fitch в сентябрьском исследовании перспектив глобальной экономики спрогнозировало, что в 2021 и 2022 годах российская валюта укрепит свои позиции по отношению к доллару. Аналитики предполагают, что в 2021 году доллар будет стоить в среднем 70 руб., а в 2022 году — 69 руб.

Дмитрий Песков рубль кур доллара
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Аналитики объяснили недельное подорожание доллара на 3 руб.
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