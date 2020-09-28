Песков после подорожания доллара рассказал о периодах силы рубля

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После потери рублем силы, наступает период, когда он эту силу восстанавливает. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя подорожание доллара на три рубля за неделю.

По словам Пескова, в настоящий период волатильность двухсторонняя, и вскоре рубль восстановится.

«После периода, когда рубль теряет силу, наступает период, когда он эту силу восстанавливает. Другое дело, в какие сроки это произойдет. Это рыночная волатильность, поэтому нет сомнений, что затем произойдет восстановление позиций рубля», — сказал Песков, передает корреспондент РБК.

За прошедшую неделю курс доллара на Московской бирже вырос практически на 3 руб., а евро — более чем на 1 руб. Так, 21 сентября, рубль торговался на уровне 75,5 руб. за доллар, но в течение недели курс американской валюты резко вырос. Пятничные торги доллар закончил на отметке 78,2 руб.