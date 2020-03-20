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Песков попросил не клеить на рубль ярлык слабой валюты

Дмитрий Песков (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Волатильность рубля сменится периодом стабильности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Журналисты также попросили его прокомментировать оценку текущей экономической ситуации, при которой рубль назвали «одной из самых слабых валют».

«Вы знаете, клеить такие ярлыки на основе трех-четырех дневной динамики — непрофессионально по меньшей мере», — ответил Песков.

Материал дополняется.

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