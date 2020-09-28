Кудрин не увидел рисков падения цен на нефть на фоне заражений COVID-19
В ближайшее время мировые цены на нефть будут оставаться в диапазоне $40–50 за баррель. Такой прогноз дал в интервью RT глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
По мнению Кудрина, ко второй волне пандемии власти всех стран будут относиться иначе, чем к первой. Во время первой волны еще не был известен масштаб заражения и уровень смертности от инфекции, а сейчас ситуация изменилась, объяснил он.
«Поэтому и правительства будут меньше вводить ограничения. В этом смысле цена на нефть не опустится до тех значений, которые были весной. <...> Тем более с учетом действия соглашения ОПЕК+, думаю, цены удержатся выше $40», — сказал глава Счетной палаты.
При этом он допустил, что в случае усиления мирового кризиса на рынке нефти вновь могут произойти колебания.