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Пандемия коронавируса ,  
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Кудрин не увидел рисков падения цен на нефть на фоне заражений COVID-19

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Фото:Thomas Sbampato / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Thomas Sbampato / imagebroker.com / Global Look Press

В ближайшее время мировые цены на нефть будут оставаться в диапазоне $40–50 за баррель. Такой прогноз дал в интервью RT глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По мнению Кудрина, ко второй волне пандемии власти всех стран будут относиться иначе, чем к первой. Во время первой волны еще не был известен масштаб заражения и уровень смертности от инфекции, а сейчас ситуация изменилась, объяснил он.

«Поэтому и правительства будут меньше вводить ограничения. В этом смысле цена на нефть не опустится до тех значений, которые были весной. <...> Тем более с учетом действия соглашения ОПЕК+, думаю, цены удержатся выше $40», — сказал глава Счетной палаты.

При этом он допустил, что в случае усиления мирового кризиса на рынке нефти вновь могут произойти колебания.

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Цены на нефть резко обвалились в марте, когда стало известно о срыве сделке по ограничению добычи ОПЕК+. Стоимость Brent опускалась ниже $20 за баррель. Это происходило на фоне пандемии коронавирусной инфекции, которая стала причиной резкого ограничения авиаперелетов и других перевозок.

В середине апреля страны ОПЕК+ договорились о рекордном сокращении нефтедобычи с 1 мая до начала мая 2022 года. Общее сокращение добычи в мире может составить около 19 млн барр.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии COVID-19 диагностировали у 33 млн человек в мире.

В России с середины сентября количество заболевших за сутки продолжает увеличиваться. За последние сутки в стране впервые с середины июня выявили более 8 тыс. новых случаев заражения.

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