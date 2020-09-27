Новак спрогнозировал падение спроса на нефть на 10% по итогам года

Александр Новак (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Восстановление энергетической отрасли в мире не будет быстрым, а ее выход на докризисный уровень займет много времени. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак на встрече министров энергетики G20, передает ТАСС.

«Структура энергетической отрасли будет трансформироваться как со стороны спроса, так и со стороны предложения. Восстановление не будет быстрым и будет характеризоваться достаточно длительным выходом на докризисные показатели», — заявил Новак.

По мнению министра, энергетический сектор как двигатель мировой экономики должен стоять в авангарде эффективного преодоления кризиса и последующего восстановления рынка. По его прогнозам, спрос на нефть в мире по итогам текущего года в среднем будет на 10% ниже, чем в 2019 году. Новак отметил, на текущий момент инвестиции компаний в нефтедобычу сократились на 25%, а спрос на продукцию нефтепереработки упал примерно на 28–30%.

Министр добавил, что Россия намерена сделать все, чтобы не допустить коллапса в глобальной мировой экономике.