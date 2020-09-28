Число пострадавших при обрушении перехода в Ступино возросло до 54

Фото: ТАСС

Количество пострадавших из-за обрушившегося надземного перехода на предприятии в подмосковном Ступино увеличилось до 54 человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Число пострадавших [при обрушении перехода] — 54 человека, из них остаются в лечебных учреждениях 32 человека», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось о 51 пострадавшем. В пресс-службе Государственной службы миграции при правительстве Киргизии указывали, что все пострадавшие — граждане республики. Тогда в ведомстве отмечали, что в Ступинскую центральную клиническую больницу были доставлены около 30 человек, двое из них находились в тяжелом состоянии, с переломом основания черепа.

Видео: МЧС России

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