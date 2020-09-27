Число пострадавших при обрушении перехода в Ступино выросло до 51

Фото: stupinskiy / VK

Количество пострадавших при обрушении перехода на предприятии в подмосковном Ступино увеличилось до 51 человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, передает ТАСС.

«По состоянию на 13:00 мск пострадал 51 человек», — заявили в МЧС. Все они находятся в различных больницах, некоторые пострадавшие обратились за медицинской помощью самостоятельно.

Инцидент произошел утром 27 сентября на территории компании «ФМ Ложистик» в деревне Сидорово, входящей в городской округ Ступино. На инженерные коммуникации обрушился надземный пешеходный переход на складе.

Изначально сообщалось о 39 раненых, 18 из которых были доставлены в медицинские учреждения в тяжелом состоянии. Все они — работники предприятия, большинство из них — граждане СНГ.