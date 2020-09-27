В Сети появилось видео с места обрушения моста на предприятии в Ступино

Видео: МЧС России

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В Сети появилась видеозапись с места обрушения моста на предприятии в Подмосковье, ее опубликовал RT. На кадрах видны части металлического пешеходного перехода, он лежит на боку на инженерных коммуникациях.

Надземный переход обрушился в подмосковном Ступино утром 27 сентября. ЧП произошло на территории компании «ФМ Ложистик» в деревне Сидорово.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области, в результате происшествия пострадал 51 человек.