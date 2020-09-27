Пострадавшим при обрушении перехода в Ступино пообещали компенсацию

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Гражданам Киргизии, которые пострадали в результате обрушения перехода на предприятии в подмосковном Ступино выплатят компенсацию. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы миграции при правительстве республики.

«Будет оказана медицинская помощь в полном объеме всем пострадавшим, также намерены выплатить месячную заработную плату всем гражданам КР, присутствовавшим в происшествии», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в Ступинскую центральную клиническую больницу были доставлены около 30 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, с переломом основания черепа. Их планируется доставить санавиацией в Раменское и Солнечногорск.

Утром 27 сентября на территории компании «ФМ Ложистик» в деревне Сидорово на инженерные коммуникации обрушился надземный пешеходный переход на складе. В результате происшествия пострадал 51 человек.