Больницы Армении прекратили плановый прием из-за военного положения

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Медицинские учреждения Армении прекратили плановый прием пациентов из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Такой приказ подписал министр здравоохранения страны Арсен Торосян на основании закона «О правовом режиме военного положения», сообщается на сайте армянского Минздрава.

«Будут проводиться только реанимационные мероприятия и прием пациентов, нуждающихся в экстренной медицинской помощи и госпитализации», — говорится в сообщении министерства.

Пациентов, получающих медицинскую помощь в стационаре в настоящее время, выпишут после оценки их состояния здоровья с последующим амбулаторным лечением.

Столкновения между военными Армении и Азербайджана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились утром 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации напряжения и объявили мобилизацию.