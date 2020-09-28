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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Больницы Армении прекратили плановый прием из-за военного положения

Фото:Тигран Мехрабян / РИА Новости
Фото: Тигран Мехрабян / РИА Новости

Медицинские учреждения Армении прекратили плановый прием пациентов из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Такой приказ подписал министр здравоохранения страны Арсен Торосян на основании закона «О правовом режиме военного положения», сообщается на сайте армянского Минздрава.

«Будут проводиться только реанимационные мероприятия и прием пациентов, нуждающихся в экстренной медицинской помощи и госпитализации», — говорится в сообщении министерства.

Пациентов, получающих медицинскую помощь в стационаре в настоящее время, выпишут после оценки их состояния здоровья с последующим амбулаторным лечением.

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Столкновения между военными Армении и Азербайджана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились утром 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации напряжения и объявили мобилизацию.

«Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минобороны Азербайджана передавал, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе были убиты более 550 военнослужащих Армении. В свою очередь в Минобороны Армении сообщали о гибели 200 азербайджанских военнослужащих.

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