Алиев провел заседание Совбеза Азербайджана из-за ситуации в Карабахе

Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел заседание Совета безопасности страны в связи с обострившимся конфликтом с Арменией в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Ранее Алиев обратился к нации. Он рассказал, что утром 27 сентября Армения подвергла обстрелу населенные пункты и военные позиции Азербайджана, есть погибшие и раненые среди мирных жителей и военных.



«Их кровь не останется неотомщенной», — заверил Алиев. Президент Азербайджана сообщил, что армии уже удалось уничтожить большое количество военной техники ВС Армении.

Утром 27 сентября Азербайджан обвинил власти Армении в нарушении перемирия в Нагорном Карабахе и начал контрнаступательную операцию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, обвинил Вооруженные силы Азербайджана в нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. По его словам, армия обороны успешно противостоит нападению. В Армении и Нагорном Карабахе было введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация.