Байден сравнил Трампа с Геббельсом

Кандидат в президенты США Джо Байден в эфире MSNBC сравнил президента США Дональда Трампа с министром пропаганды нацистской Германии Йозефом Геббельсом. Его слова передает издание Politico.

«Он [Дональд Трамп] почти как Геббельс», — ответил Байден на вопрос телеведущей, что он думает об обвинениях со стороны Трампа в свой адрес в «социалистической повестке».

«Когда вы говорите неправду достаточно долго, повторяете ее, повторяете, повторяете, она становится общеизвестной среди избирателей», — добавил Байден. Также в ходе беседы с журналистом Байден сравнил Трампа с кубинским революционером Фиделем Кастро из-за разгона мирных демонстраций напротив Белого Дома.

Ранее, 24 сентября, Трамп выразил сомнение, что Байден сможет выиграть выборы без фальсификаций, а также отказался гарантировать мирную передачу власти. Он выразил недовольство голосованием по почте, сказав, что оно не гарантирует честный подсчет голосов.