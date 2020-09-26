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Выборы в США ,  
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Байден сравнил Трампа с Геббельсом

Кандидат в президенты США Джо Байден в эфире MSNBC сравнил президента США Дональда Трампа с министром пропаганды нацистской Германии Йозефом Геббельсом. Его слова передает издание Politico.

«Он [Дональд Трамп] почти как Геббельс», — ответил Байден на вопрос телеведущей, что он думает об обвинениях со стороны Трампа в свой адрес в «социалистической повестке».

«Когда вы говорите неправду достаточно долго, повторяете ее, повторяете, повторяете, она становится общеизвестной среди избирателей», — добавил Байден. Также в ходе беседы с журналистом Байден сравнил Трампа с кубинским революционером Фиделем Кастро из-за разгона мирных демонстраций напротив Белого Дома.

Ранее, 24 сентября, Трамп выразил сомнение, что Байден сможет выиграть выборы без фальсификаций, а также отказался гарантировать мирную передачу власти. Он выразил недовольство голосованием по почте, сказав, что оно не гарантирует честный подсчет голосов.

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Байден, в свою очередь, заявил, что у Трампа началась паника из-за пандемии коронавируса, которая стала для него слишком серьезной проблемой. По его мнению, американский лидер хотел скрыть от жителей страны возможные последствия пандемии, так как боялся паники на финансовых рынках.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Байден, представляющий демократическую партию, считается основным соперником Трампа.

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