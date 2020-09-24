Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти своему сопернику, кандидату от Демократической партии Джо Байдену, в случае проигрыша на выборах 3 ноября. Так он отреагировал на соответствующий вопрос журналиста во время пресс-конференции в Белом доме, передает CNBC.

«Что ж, посмотрим, что произойдет. Вы знаете, что я был очень сильно недоволен процессом голосования, это катастрофа», — отметил он. Телеканал уточил, что президент имеет в виду голосование по почте: Трамп ранее не раз выражал мнение о том, что итоги выборов в таком случае будут сфальсифицированы

«Откажитесь от голосования [по почте], и все будет очень мирно...Передачи [власти], честно говоря, не будет, будет продолжение», — заявил он.

По словам президента США, процесс голосования вышел из-под контроля, и «демократы знают это лучше, чем кто-либо другой»

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