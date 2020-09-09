Украина из-за пандемии запретила въезд в страну транзитным пассажирам
Министерство внутренних дел Украины запретило въезд в страну иностранцам, которые следуют транзитом. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
«Отменяется норма, предусматривающая возможность въезда на Украину иностранцев, которые следовали по территории нашего государства транзитом», — говорится в сообщении.
Мера принята в связи с предотвращением распространения COVID-19 в стране.
29 августа в связи с распространением коронавируса Украина на месяц ограничила въезд в страну иностранцам. С соответствующим предложением на заседании правительства выступил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Согласно последним официальным данным украинского правительства, на Украине 143 030 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За последние сутки заразился 2551 человек. Всего за все время пандемии в стране скончались 2979 человек.