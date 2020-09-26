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Пандемия коронавируса ,  
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На Украине зафиксирован максимум заболевших COVID-19 за сутки

Фото:Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

На Украине выявлено наибольшее число зараженных коронавирусной инфекцией за сутки — в стране заразились 3833 человека, следует из данных системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Последний раз максимальное число случаев заболевания COVID-19 фиксировалось 17 сентября, тогда оно составило 3584.

В Киеве также рекордное число заражений за сутки — 447 человек

По состоянию на 26 сентября на Украине за сутки 76 человек умерли от коронавируса, 1740 выздоровели.

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Всего с начала эпидемии коронавирусной инфекции в стране заразились 195 504 человека, умерли 3903, выздоровели 86 873 пациента.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: JHU
Данные по миру i

24 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил о начале в стране второй волны COVID-19. Количество новых случаев заболевания в последние дни превышает 3 тыс. в сутки. Въезд на Украину запрещен.

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