На Украине зафиксирован максимум заболевших COVID-19 за сутки

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

На Украине выявлено наибольшее число зараженных коронавирусной инфекцией за сутки — в стране заразились 3833 человека, следует из данных системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Последний раз максимальное число случаев заболевания COVID-19 фиксировалось 17 сентября, тогда оно составило 3584.

В Киеве также рекордное число заражений за сутки — 447 человек

По состоянию на 26 сентября на Украине за сутки 76 человек умерли от коронавируса, 1740 выздоровели.

Всего с начала эпидемии коронавирусной инфекции в стране заразились 195 504 человека, умерли 3903, выздоровели 86 873 пациента.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 <500 000 0 от 500 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

24 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил о начале в стране второй волны COVID-19. Количество новых случаев заболевания в последние дни превышает 3 тыс. в сутки. Въезд на Украину запрещен.