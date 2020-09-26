На Украине зафиксирован максимум заболевших COVID-19 за сутки
На Украине выявлено наибольшее число зараженных коронавирусной инфекцией за сутки — в стране заразились 3833 человека, следует из данных системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Последний раз максимальное число случаев заболевания COVID-19 фиксировалось 17 сентября, тогда оно составило 3584.
В Киеве также рекордное число заражений за сутки — 447 человек
По состоянию на 26 сентября на Украине за сутки 76 человек умерли от коронавируса, 1740 выздоровели.
Всего с начала эпидемии коронавирусной инфекции в стране заразились 195 504 человека, умерли 3903, выздоровели 86 873 пациента.
24 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил о начале в стране второй волны COVID-19. Количество новых случаев заболевания в последние дни превышает 3 тыс. в сутки. Въезд на Украину запрещен.