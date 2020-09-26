Хакеры попытались взломать компьютеры разработчиков вакцины от COVID-19
Несколько месяцев назад хакеры попытались взломать компьютеры вирусологов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, разработавших вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом рассказал телеканалу «Россия 1» директор центра Александр Гинцбург.
«Я не специалист по ИТ-технологиям, поэтому не берусь профессионально судить о цели этих атак, но на компьютеры наших разработчиков действительно были предприняты попытки взлома», — сказал он (цитата по ТАСС).
Гинцбург уточнил, что именно в этот период шла разработка препарата.
Вакцину «Спутник V» зарегистрировали 11 августа. На данный момент препарат проходит заключительный этап пострегистрационных клинических испытаний и уже поступил в гражданский оборот. Первыми процедуру вакцинации пройдут люди из групп риска, в том числе пенсионеры и медработники.