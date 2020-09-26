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Пандемия коронавируса ,  
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Хакеры попытались взломать компьютеры разработчиков вакцины от COVID-19

Фото:пресс-служба АФК «Система» / ТАСС
Фото: пресс-служба АФК «Система» / ТАСС

Несколько месяцев назад хакеры попытались взломать компьютеры вирусологов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, разработавших вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом рассказал телеканалу «Россия 1» директор центра Александр Гинцбург.

«Я не специалист по ИТ-технологиям, поэтому не берусь профессионально судить о цели этих атак, но на компьютеры наших разработчиков действительно были предприняты попытки взлома», — сказал он (цитата по ТАСС).

Гинцбург уточнил, что именно в этот период шла разработка препарата.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Вакцину «Спутник V» зарегистрировали 11 августа. На данный момент препарат проходит заключительный этап пострегистрационных клинических испытаний и уже поступил в гражданский оборот. Первыми процедуру вакцинации пройдут люди из групп риска, в том числе пенсионеры и медработники.

Параллельно в стране идет разработка еще 26 вакцин. Созданием одной из них занимаются ученые центра вирусологии «Вектор». Сейчас препарат проходит процедуру регистрации. Разработчики надеются, что лекарство будет одобрено в ближайшее время.

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