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Гидрометцентр пообещал «золотую осень» в столице со следующей недели

Период «золотой осени» в Москве начнется с 21 сентября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«По предварительным расчетам, в течение следующей недели погода будет преимущественно антициклональная, и, хоть многие деревья еще зеленые, можно говорить, что начнется очень красивая пора. Робкое наступления золотой осени», — отметил он.

В Гидрометцентре пообещали наступление «настоящей осени»
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

Специалист пояснил, что так как за летние месяцы в Москве выпало большое количество осадков, период золотой осени в этом году может быть продолжительным. «Если влаги мало, то корни не могут подпитывать ей ветви, и листва опадает рано. Но в этом году осадков было очень много», — указал Вильфанд.

«Золотой осенью» принято называть период, когда особенно ярки и разнообразны оттенки желтеющей листвы.

По словам Вильфанда, «настоящая осень» в России наступила с 8 сентября. Глава Гидрометцентра прогнозировал, что в 2020 году она будет сопровождаться облачностью, «нудными» дождями и резким понижением температуры. В то же время синоптик не исключал, что после непогоды придет «бабье лето».

Гидрометцентр осень погода прогноз
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