Гидрометцентр пообещал «золотую осень» в столице со следующей недели

Период «золотой осени» в Москве начнется с 21 сентября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«По предварительным расчетам, в течение следующей недели погода будет преимущественно антициклональная, и, хоть многие деревья еще зеленые, можно говорить, что начнется очень красивая пора. Робкое наступления золотой осени», — отметил он.

Специалист пояснил, что так как за летние месяцы в Москве выпало большое количество осадков, период золотой осени в этом году может быть продолжительным. «Если влаги мало, то корни не могут подпитывать ей ветви, и листва опадает рано. Но в этом году осадков было очень много», — указал Вильфанд.

«Золотой осенью» принято называть период, когда особенно ярки и разнообразны оттенки желтеющей листвы.