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Москвичам пообещали «идеальную погоду» в выходные

Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Жителей Москвы и области в выходные ожидает солнечная и очень ясная погода, сообщил РБК ведущий специалист «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в столице и Подмосковье «бабье лето» продолжится на выходных, погодные условия будут определяться западной периферией антициклона. Ожидается солнечная и сухая погода, юго-восточный ветер 3–8 м/с.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

«Ночные температуры будут колебаться от плюс 7 градусов до плюс 12 градусов, а днем можно рассчитывать на плюс 18–23 градуса. Атмосферное давление повысится до 754 мм рт. ст. Идеальная погода, именуемая на нашем профессиональном сленге «миллион на миллион» — миллион видимости, безоблачная, очень ясная погода», — отметил Тишковец.

Он добавил, что такие температуры на 7–8 градусов превышают климатическую норму и соответствуют многолетним показателям либо июня, либо августа.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с 21 сентября в Москве начался период золотой осени. Он пояснил, что из-за обильного количества осадков в летние месяцы в столице период золотой осени в этом году может быть продолжительным.
 

новости погода выходные «Фобос»
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