Москвичам пообещали «идеальную погоду» в выходные

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Жителей Москвы и области в выходные ожидает солнечная и очень ясная погода, сообщил РБК ведущий специалист «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в столице и Подмосковье «бабье лето» продолжится на выходных, погодные условия будут определяться западной периферией антициклона. Ожидается солнечная и сухая погода, юго-восточный ветер 3–8 м/с.

«Ночные температуры будут колебаться от плюс 7 градусов до плюс 12 градусов, а днем можно рассчитывать на плюс 18–23 градуса. Атмосферное давление повысится до 754 мм рт. ст. Идеальная погода, именуемая на нашем профессиональном сленге «миллион на миллион» — миллион видимости, безоблачная, очень ясная погода», — отметил Тишковец.

Он добавил, что такие температуры на 7–8 градусов превышают климатическую норму и соответствуют многолетним показателям либо июня, либо августа.